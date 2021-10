De Rick Astley a Europe: Estos son los detalles de la música del próximo videojuego Marvel’s Guardians of the Galaxy

Aunque la jugabilidad presentada hasta ahora en los materiales de promoción es uno de los principales ganchos para elevar las expectativas respecto a lo que será el videojuego de Los Guardianes de la Galaxia, un factor no menor de su propuesta radicará en la música.

De hecho, este elemento del juego contará con su propia banda - llamada Star-Lord - que ahora presentó su segundo sencillo: un tema llamado “Zero to Hero” recargado de onda rock ochentera.

Lo anterior no es menor, ya que como parte de la historia del videojuego, Star-Lord es la banda favorita de Peter Quill, adoptando así al nombre como su alias para sus aventuras en el espacio.

El siguiente es el videoclip de la nueva canción, realizado por el estudio Eidos-Montreal, en el que concretan una grabación vintage que se funde con elementos de animación para dar rienda suelta a todo el rock de esta banda.

Adicionalmente, el estudio reveló que la playlist del juego incluirá, siguiendo la onda de la versión cinematográfica de estos superhéroes, a 30 temas licenciados.

En el camino de su aventura galáctica tomando el control de Star-Lord y compañía podrán escuchar temas como “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley, “Holding Out for a Hero” de Bonnie Tyler, “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham!, “We’re Not Gonna Take It” de Twisted Sister, “Call Me” de Blondie o “The Final Countdown” de Europe.

Todo ese soundtrack será lanzado junto al lanzamiento del videojuego el próximo 26 de octubre.

Estará disponible en las consolas PlayStation, Xbox, PC y GeForce NOW el 26. También estará disponible para Nintendo Switch en algunas regiones a través del juego en la nube.