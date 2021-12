Desarrolladores de Godfall insisten en que la versión de PlayStation Plus no corresponde a una prueba

Hace unos días fue dado a conocer que Godfall: Challenger Edition sería uno de los juegos que estará disponible para los usuarios de PlayStation Plus en diciembre. Sin embargo esto no ha agregado del todo a los usuarios quienes apuntan a que esto es una prueba del juego, y no un juego completo.

Godfall: Challenger Edition, corresponde a una versión del juego la cual permite probar el endgame del título, pero dejando fuera el modo historia del mismo. Esto ha hecho que se disparen las críticas por no ser un juego completo.

Los desarrolladores, Counterplay, señalaron a Eurogamer, que esta versión “no era una prueba”, y corresponde a una nueva edición con funciones limitadas a precio reducido.

En el caso de la Challenger Edition, incluso se anunció con una oferta por 45 dólares para actualizar a la versión a la principal del juego. Esta también llegará de forma gratuita a la Epic Games Store, entre el 9 y 16 de diciembre.

Tras su disponibilidad esta versión del juego se venderá a 14.99 dólares.