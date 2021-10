Dibujante Nik denunciará a ministro de Seguridad argentino por “amenaza velada”

El dibujante argentino Cristian Dzwonik, mejor conocido como el pseudónimo Nik, quien ha sido cuestionado en el pasado por la originalidad de sus obras, ahora está involucrado en una nueva polémica. Claro que esta vez se trata de un problema que lo lleva a enfrentarse directamente con una autoridad del Gobierno de Argentina.

Todo se originó por un mensaje en el que el dibujante criticó algunas de las medidas económicas de la administración del Presidente Alberto Fernández. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”, escribió el creador de Gaturro en su cuenta de Twitter.

Dicho mensaje fue respondido por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces... ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... ¿Lo conoces?”, le replicó la autoridad.

En ese escenario, Nik salió al pasado acusando “un tweet persecutorio con una amenaza velada”, ya que el colegio ORT es el centro educacional en el que estudian sus hijas. “El ministro que debe dar seguridad a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo Miedo”, escribió el dibujante.

Según consta el periódico argentino La Nación, Nik presentará este martes una denuncia contra el ministro Fernández asegurando que este es “un tema serio” debido a que involucra a la autoridad máxima del ministerio de Seguridad.

“Siempre he recibido ataques y amenazas del Gobierno, también de los medios ultrakirchneristas. Pero lo que me asustó esta vez es que se metan con tus hijos. Tengo dos hijas que van a la ORT. Justo el ministro de Seguridad produce inseguridad un día feriado”, afirmó. “Aníbal Fernández es un profesional de esto. Pero para los q no estamos acostumbrados… Yo nunca ocupé un cargo público, para mí no es normal que se metan con los hijos. Divulgar datos privados es una pelea del Estado con ciudadanos de a pie. Ejercer violencia psicologica desde el Estado me dejó temblando”, agregó.

Al mismo tiempo, como la escuela ORT es una institución privada judia, Nik también afirmó que la actitud “rozaba” en el antisemitismo.

Por su parte, en su cuenta de Twitter, el ministro sostuvo que no lo amenazó, pero que en una conversación privada le pidió disculpas si es que el dibujante se había sentido amenazado.