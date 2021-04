Director de Days Gone dice que la secuela habría tenido un mundo abierto cooperativo

Hace unos días se conoció que el Bend Studios, desarrolladores del juego de PlayStation 4, Days Gone, habrían intentando avanzar con una secuela, pero Sony se habrá negado al proyecto. Jeff Ross, director del juego, y actualmente en NetherRealm, se refirió a esta información entregando algunas pistas de cómo habría sido el juego.

En conversación con David Jaffe, lo primero que explicó el director fue que su salida no tiene relación con la secuela, y fue por motivos personales, mencionando que “sentía que había llegado al máximo potencial y que no avanzaría más”.

Sobre el juego mencionó que “no creo que oficialmente sea público el estado de Days Gone 2. No quiero ser la fuente oficial. Para responder a la pregunta, en ese contexto, diré que el cálculo de Sony en este momento es que... Un juego como Days Gone empezó con 45 personas, preguntamos cómo se podría hacer un mundo abierto con este personal y la respuesta fue crecer. Pasamos de 45 a unos 120”.

Según agregó, “con estos juegos AAA de Sony... No son baratos de hacer. El primer Syphon Filter creo que costó 1 o 2 millones de dólares. El segundo seguro que fue 2 millones porque lo hicimos en un año. Los beneficios de la inversión son grandes, pero para juegos que necesitan vender cuatro o cinco millones de copias sólo para recuperar el dinero, tiene que haber mucha confianza en los beneficios, porque Sony no tiene el dinero de Microsoft y tienen que utilizarlo de manera inteligente, y centrarse en un catálogo diverso”.

En cuanto a Days Gone, Ross lo considera un éxito mencionando que “Days Gone vendió más copias que las ventas sumadas de todos los juegos que había hecho el estudio. Así que fue exitoso en cierta manera, y también en la respuesta de la comunidad o jugadores. Pero las críticas... Sí, eso fue la playa de Normandía. Un baño de sangre”.

“No es perfecto, pero era el primero en una serie y siempre sabes que el primero establece esa base, y después construyes sobre ello, lo mejoras y perfeccionas lo que funciona”, señaló.

Finalmente apunta que “habríamos hecho el siguiente mejor. Entonces tomas este mundo, con todos estos sistemas y gráficos, y lo llevas este universo a una versión multijugador. Trataría de personas como Deacon intentando sobrevivir, formando bandas. Creo que sería divertido estar en ese mundo de manera cooperativa y ver cómo serían las batallas contra las hordas”.