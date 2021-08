El anime To Your Eternity tendrá una segunda temporada en 2022

A través de la página oficial de To Your Eternity (Fumetsu no Anata e), se anunció que el anime tendrá una segunda temporada en 2022. El anuncio llega de la mano del fin de la primera temporada, la cual estrenó su último episodio este lunes.

To Your Eternity, se basa en el manga de Yoshitoki Ōima (A Silent Voice), y se estrenó en abril pasado. Este inicialmente se encontraba programado para octubre del 2020, pero se retrasó debido al coronavirus.

El manga de To Your Eternity comenzó su publicación en noviembre de 2016, en la revista Shonen Magazine de Kodansha. Este actualmente cuenta con 14 volúmenes y aún continúa con su publicación.

Junto con el anuncio es que fue dado a conocer una imagen promocional.