El creador de ‘El juego del calamar’ contó qué le gustaría explorar en una potencial segunda temporada

[Esta nota contiene spoilers de El juego del calamar]

En muy pocas ocasiones las series debutan con un segundo ciclo garantizado, por lo que en la mayoría de los casos las producciones dependen de la recepción de la audiencia y el interés de las cadenas tras su primera temporada para continuar sus respectivas historias.

Así, aunque durante los últimos años Netflix ha cancelado varias series tras sus primeras temporadas, todo apunta a que El juego del calamar podría ser uno de los programas que ha continuado de la mano del streaming.

Después de todo, aunque Netflix todavía no concreta una renovación oficial para El juego del calamar, en medio de los reportes sobre la popularidad del programa su creador, Hwang Dong-hyuk, habló sobre lo que le interesaría mostrar en una eventual segunda temporada.

Si bien el final del primer ciclo dejó abierta la puerta para una historia con Gi-hun, el director y guionista de El juego del calamar estaría interesado en otra narración.

“Mientras escribía la primera temporada, pensé en las historias que podrían estar en la segunda temporada si consigo hacer una, (y) una sería la historia del líder”, dijo Dong-hyuk a The Times (vía Kotaku). “Creo que el problema con los oficiales de policía no es solo un problema en Corea. Veo en las noticias mundiales que la fuerza policial puede tardar mucho en actuar sobre las cosas: hay más víctimas o la situación empeora porque no actúan con la suficiente rapidez. Este era un tema que quería plantear. Quizás en la segunda temporada pueda hablar más sobre esto”.

Es decir, aunque eventualmente el segundo ciclo podría seguir la trama que se planteó al final de la primera temporada, a Dong-hyuk le gustaría darle otro foco a una posible continuación de la serie.

Netflix todavía no confirma una segunda temporada de El juego del calamar, pero considerando que la serie podría convertirse en el programa original más popular del streaming, esa posibilidad claramente está presente.