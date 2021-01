El debut de Wonder Woman 1984 en HBO Max habría sido mejor de lo estimado originalmente

Cuando Wonder Woman 1984 concretó su estreno en Estados Unidos mediante algunos cines y HBO Max durante diciembre del año pasado, Warner Bros evaluó positivamente al primer fin de semana de la película asegurando que casi la mitad de los suscriptores de su streaming habían visto la cinta en el día de su estreno. Pero la compañía no entregó cifras concretas para respaldar esas afirmaciones y los estudios preliminares sobre esa semana de estrenos en streaming parecían apuntar a que Soul, la nueva película de Pixar, había sido el gran éxito de fin de año.

Sin embargo, poco más de un mes después del lanzamiento de Wonder Woman 1984, desde el servicio de ratings Nielsen aseguran que la secuela Wonder Woman habría tenido un mejor estreno en HBO Max de lo que se había estimado originalmente.

Particularmente ese servicio de clasificación dice que, durante la semana del 21 al 27 de diciembre, los usuarios de HBO Max pasaron 2.250 millones de minutos viendo a la secuela de Wonder Woman.

Es cifra puede parecer muy abstracta, pero según lo recogido por The Hollywood Reporter “equivale a aproximadamente 14,9 millones de reproducciones completas de la película de 151 minutos”.

En ese sentido, Nielsen no solo afirma que Wonder Woman 1984 finalmente fue vista 580 millones de minutos más que Soul, la película que la firma anteriormente había reportado como la líder de esa semana, sino que la producción dirigida por Patty Jenkins también tendría el tercer total semanal más alto para cualquier título desde que Nielsen comenzó a publicar números de semanales de los streamings en agosto de 2020.

Por supuesto, estas no son cifras oficiales de HBO Max y mientras el streaming de WarnerMedia sigue sin presentar a otros títulos de Warner Bros en ese formato de estreno, no hay un gran marco para realizar comparaciones. Pero claro, también hay que recordar que este reporte coincide con otro estudio conducido por la firma Screen Engine y que también había apuntado a Wonder Woman 1984 como uno de los estrenos en streaming más grandes de 2020 en Estados Unidos.

Wonder Woman 1984 ya dejó de estar disponible en HBO Max porque la estrategia de estrenos implementada por ese streaming y Warner Bros establece que los títulos solo permanecen durante un mes en esa plataforma antes de retirarse para su estreno hogareño y prepararse para un eventual regreso dentro de los plazos usuales en que las películas nuevas llegan a los servicios de streaming.

En ese sentido, probablemente no surgirán nuevas cifras del desempeño de Wonder Woman 1984 en la plataforma, pero aparentemente HBO Max ya consiguió el efecto que quería con sus suscriptores.