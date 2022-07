El estreno de A Quiet Place: Day One fue postergado hasta 2024

La espera por la siguiente película de A Quiet Place será un poco más extensa de lo presupuestado originalmente y es que durante esta semana Paramount Pictures anunció que aplazó el lanzamiento de A Quiet Place: Day One.

Originalmente A Quiet Place: Day One pretendía llegar a los cines en septiembre de 2023, sin embargo, ahora Paramount estableció que la película recién se estrenará el 8 de marzo de 2024 en Estados Unidos.

Aunque no seguirá la historia de la Familia Abott y es probable que ni Emily Blunt ni John Krasinski aparezcan en ella, A Quiet Place: Day One surgió a partir de una idea del propio Krasinski, el director y protagonista de las entregas originales de A Quiet Place. No obstante, esta nueva película que servirá como una precuela A Quiet Place y su secuela será dirigida por Michael Sarnoski (Pig).

Por ahora no hay detalles concretos sobre la trama de A Quiet Place: Day One, pero su nombre tantea que podría mostrarnos más del día en el que aparecieron por primera vez las criaturas que cazan mediante el sonido.