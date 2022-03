El estudio detrás de Until Dawn presentará este jueves a su nuevo juego, The Quarry

Los creadores de Until Dawn y The Dark Pictures Anthology, Supermassive Games, anunciaron vía Twitter que mañana jueves 17 de marzo revelarán su próximo proyecto llamado The Quarry.

El adelanto mostrado por el estudio, exhibe la historia de un accidente automovilístico junto a tomas de una enorme luna, una mención a un campamento de verano y un logotipo de una película al más puro estilo ochentero.

De momento se desconocen más detalles del juego como la trama o cuando se estrenará. Sin embargo el proyecto podría llegar antes de lo esperado ya que la ESRB ya calificó el juego como M de maduro y cuando esto ocurre significa que los videojuegos ya están casi listos para lanzarse.

La revelación de The Quarry se dará mañana 17 de marzo a las 13:00 horas en Chile.