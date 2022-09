El jefe de Xbox aseguró que Call of Duty seguirá disponible para PlayStation por “varios años” pese a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft

Desde que se revelaron los planes de Microsoft para comprar Activision Blizzard el futuro de Call of Duty ha sido un tema que ha generado dudas y especulaciones entre los fanáticos de los videojuegos. Y es que aunque desde Microsoft aseguraron que el título seguirá disponible para las consolas de PlayStation por al menos dos años más, hasta ahora nada respalda que eventualmente la compañía no podría dejar a esa franquicia como algo exclusivo para las consolas de Xbox y PC.

En ese sentido, antes las preocupaciones que algunas autoridades han expresado por el efecto que podría tener en el mercado de los videojuegos la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, esta semana se reveló que durante enero de este año el jefe de Xbox, Phil Spencer, se habría contactado con Jim Ryan, el Jefe de PlayStation, para prometer que Call of Duty seguirá presente en las consolas de la compañía de Sony por tiempo más.

Si bien lo que le dijo exactamente Spencer a Ryan no se ha revelado, en una declaración al portal The Verge el Jefe de Xbox señaló: “En enero, brindamos un acuerdo firmado a Sony para garantizar Call of Duty en PlayStation, con paridad de características y contenido, durante al menos varios años más allá del contrato actual de Sony, una oferta que va mucho más allá de los acuerdos típicos de la industria de los videojuegos”.

Por ahora no está claro cuantos años implica ese trato y tampoco se sabe qué pasará después de eso, pero es probable que Xbox y Microsoft tengan que esclarecer el panorama tarde o temprano si no quieren que Call of Duty sea un factor que frene la compra de Activision Blizzard.