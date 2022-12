El presupuesto de Black Adam habría incrementado excesivamente debido a las re-filmaciones por malas pruebas de audiencia

Después de que Dwayne Johnson confirmara que Black Adam no será parte del comienzo de la nueva era de las películas de DC, un nuevo reporte reveló una de las razones por la que aquella cinta de “La Roca” no tendrá una secuela al menos en el corto plazo.

Si bien obviamente uno de los principales factores de esa decisión es el nuevo rumbo que DC Studios está trazando para sus películas, The Hollywood Reporter remarcó que el desempeño económico de Black Adam también habría influido en esa determinación.

Después de todo, siguiendo los reportes que vaticinaron millonarias pérdidas para Warner Bros por la película, este nuevo informe reveló que aparte de la mala recaudación, Black Adam tuvo un abultado presupuesto por cortesía de las refilmaciones.

Concretamente The Hollywood Reporter dice que Black Adam fue “desmesuradamente cara” porque aunque recibió su luz verde con un presupuesto de $190 millones de dólares, finalmente la película costó $260 millones de dólares, una cifra final que según las fuentes de The Hollywood Reporter habría crecido principalmente debido a las re-filmaciones de 20 días que se realizaron después de que la cinta sobre Teth Adam no consiguiera un buen desempeño en las funciones de prueba.

Hasta ahora Black Adam solo ha recaudado $391 millones de dólares a nivel mundial, lo que evidentemente no deja un buen margen de ganancias ante ese presupuesto que solo considera la realización y no toma en cuenta los costos de marketing.