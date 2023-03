El primer tráiler de Tortugas Ninja: Caos Mutante presenta a la nueva versión para el cine de héroes con caparazón

Tal y como se había anticipado durante este lunes Paramount y Nickelodeon lanzaron el primer tráiler de Tortugas Ninja: Caos Mutante, su nueva película animada inspirada en los famosos héroes con caparazón.

Tortugas Ninja: Caos Mutante (conocida como Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en inglés) es una producción ideada por Seth Rogen que seguirá a una nueva versión para el cine de las Tortugas Ninja en una de sus primeras aventuras que implicará la lucha contra un peligroso “ejército de mutantes”.

Pero aunque esos antagonistas no se muestran en este avance, allí podemos ver a varias caras conocidas de la saga que aparte de Leonardo, Michelangelo, Raphael y Donatello incluyen a Splinter, April O’Neill, Bebop y Rocksteady, entre otros.

Como se anunció días atrás en su versión en inglés Tortugas Ninja: Caos Mutante contará con un elenco lleno de famosos que será encabezado por Hannibal Buress como Genghis Frog, Rose Byrne como Leatherhead, John Cena como Rocksteady, Jackie Chan como Splinter, Ice Cube como Superfly, Natasia Demetriou como Wingnut y Ayo Edebiri como April O’Neil. Todo además de Giancarlo Esposito como Baxter Stockman, Post Malone como Ray Fillet, Paul Rudd como Mondo Gecko, Maya Rudolph como Cynthia Utrom y al propio Seth Rogen como Bebop.

Y en el caso de los héroes principales tendremos a Micah Abbey como Donatello, Shamon Brown Jr. como Michelangelo, Nicolas Cantu como Leonardo y Brady Noon como Raphael.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler para la nueva película de Las Tortugas Ninja aquí:

Tortugas Ninja: Caos Mutante fue dirigida por Jeff Rowe (The Mitchells vs. the Machines) se estrenará durante agosto de este año en cines.