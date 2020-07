El proyecto trans que iba a protagonizar Scarlett Johansson ahora será una serie

Durante el año 2018 la polémica se centró en Scarlett Johansson tras su decisión de aceptar un rol trangénero en una película llamada Rub and Tug.

La producción, que por ese entonces iba a ser dirigida por Rupert Sanders, el director del live-action de Ghost in The Shell, iba a estar enfocada en presentar la vida de Dante ‘Tex’ Gill, un hombre tránsgenero que durante la década de 1970 dirigió varios salones de masajes que servían como fachadas para prostíbulos y estaban conectados a la mafia. Ante la polémica, la actriz se alejó del rol y el proyecto quedó estancado, hasta ahora.

De acuerdo a un reporte de Deadline, Our Lady J, la primera persona trans contratada en una sala de guionistas de Hollywood, quien cuenta con una carrera ligada a producciones como Transparent y Pose, se encargará de escribir el episodio piloto del proyecto que ahora fue reformado como una serie de televisión.

La productora New Regency, que originalmente estuvo trabajando en la iniciativa, sigue a cargo del desarrollo y el plan es contar con un hombre transgénero de protagonista, lo que es algo muy poco habitual. De hecho, las críticas contra Johansson apuntaban a su estatus de privilegio para aceptar cualquier rol, incluyendo uno asiático en lo que correspondía a Ghost in The Shell, mientras otras personas, especialmente de orígenes más diversos o que son parte de la comunidad LBGT, no tienen las mismas oportunidades.