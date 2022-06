El Sonic feo reemplazó a Jar Jar Binks en “Chip y Dale: Al Rescate”

Cuando Chip y Dale: Al Rescate se estrenó en Disney Plus a mediados de mayo, sin duda uno de los puntos más comentados y mediáticos de la película fue la aparición de Sonic y es que el famoso erizo de Sega no solo consiguió figurar en una película de Disney, sino que lo hizo mediante una de sus versiones más comentadas: el diseño inicial para la película Sonic the Hedgehog que finalmente fue apodado como “Ugly Sonic”.

Pero aunque en última instancia la aparición del Sonic feo ayudó a impulsar el interés por Chip y Dale: Al Rescate, el personaje no siempre habría estado en los planes de la película y durante un punto de la producción la nueva cinta de las ardillas habría incluido a nada más ni nada menos que Jar Jar Binks en lugar de Sonic.

Si bien no está claro por qué se optó por reemplazar a Jar Jar Binks por Sonic en lugar de mantener a ambos personajes, la idea de contar con el criticado gungan de las precuelas de Star Wars en Chip y Dale: Al Rescate fue revelada por Simeon Wilkins, un miembro del departamento de arte de la película que a través de redes sociales compartió un stroyboard de la secuencia de la convención donde se puede ver cómo Chip y Dale se encuentran con Jar Jar.

Jar Jar es un personaje que se sumó al canon de Star Wars con The Phantom Menace y desde entonces se convirtió en una de las figuras más criticadas y controversiales de la saga espacial, por lo que ciertamente su presencia en ese pabellón de personajes olvidados o mal ponderados habría calzado en Chip y Dale: Al Rescate. Todo mientras que probablemente su cameo habría sido más sencillo para Disney que incluir a Sonic, un personaje cuyos derechos no están en su conglomerado.

No obstante, en un contexto donde la valoración por las precuelas de Star Wars ha incrementado, claramente Ugly Sonic puede ser más llamativo y todo el entramado que habría sido necesario para su aparición habría valido la pena.