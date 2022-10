El tráiler de The Pale Blue Eye, el nuevo thriller gótico de Netflix con Christian Bale que incluye como personaje a un joven Edgar Allan Poe

The Pale Blue Eye es el título de una nueva producción gótica de Netflix que desde ya está captando la atención.

En primer lugar, se trata de un thriller de misterio protagonizado por Christian Bale, quien vuelve a colaborar con el director Scott Cooper, con quien ya colaboró en Out of the Furnace y Hostiles.

Por otro lado, su historia escrita por Cooper y basada en una novela de Louis Bayard se centra en un veterano detective llamado Augustus Landor (Bale), quien en pleno 1830 comienza a investigar una serie de asesinatos en la academia militar de West Point. Y en esa tarea, el investigador recibe la ayuda de un joven cadete llamado Edgar Allan Poe. Sí, ese Edgar Allan Poe.

Y el legendario escritor será interpretado por Harry Melling, más conocido por su trabajo en la saga de Harry Potter dando vida al primo Dudley.

Pueden ver el tráiler a continuación.

El estreno de The Pale Blue Eye está contemplado para el 6 de enero del próximo año.