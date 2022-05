El traje de Blue Beetle luce impresionante en las primeras fotos del rodaje de la nueva película de DC

El primer vistazo Blue Beetle ya está aquí. Si bien a nivel oficial no se ha revelado más que el arte conceptual de la edición 2021 del DC FanDome, esta semana aparecieron las primeras fotos del rodaje de la producción dirigida por Angel Manuel Soto y con ellas se presentó el traje que Xolo Maridueña lucirá como Jaime Reyes.

Desde JustJared captaron el rodaje de algunas escenas de Blue Beetle en la zona de Atlanta en Estados Unidos y, como podrán ver más adelante, en esas filmaciones Maridueña estaba presente con todo el traje de superhéroe que vestirá en la película.

Según lo que enseñan las fotos, el traje de Blue Beetle para el cine sería bastante parecido a su contra parte de los cómics y no se habría alejado mucho del diseño del mencionado arte conceptual.

Blue Beetle contará con un amplio elenco para representar a la familia de Jaime Reyes, pero quizás la confirmación más importante de su reparto hasta ahora es que Susan Sarandon será Victoria Kord. Por ahora no está claro si ese personaje estará relacionado o no con Ted Kord, el Blue Beetle más famoso de los cómics, y los rumores que vinculan a Jason Sudeikis ese rol no han sido reatificados e incluso han sido refutados por algunos medios.

El estreno de Blue Beetle está planificado para agosto de 2023 en cines.