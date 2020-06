Empleados de Facebook criticaron abiertamente la postura de Mark Zuckerberg sobre los tweets de Trump

Los trabajadores de Facebook no suelen comentar públicamente las decisiones de la compañía y menos criticar en otras redes sociales el actuar de la plataforma comandada por Mark Zuckerberg. Sin embargo, durante este fin de semana se comenzaron a multiplicar las publicaciones de miembros de la compañía apuntando contra la postura adoptada por el CEO de Facebook ante los tweets de Donald Trump.

Como recordarán, durante la semana pasada Twitter ocultó una publicación del mandatario estadounidense que en el contexto de las manifestaciones motivadas por el asesinato de George Floyd decía que “cuando comience el saqueo, comienzan los disparos”.

Twitter justificó su determinación argumentando que el tweet de Trump glorificaba la violencia, pero Zuckerberg determinó que Facebook no tomaría ninguna medida contra el tweet que también fue publicado en su plataforma.

Pero esa postura de Facebook frente a esta situación no cayó bien entre todos los funcionarios de la compañía y, según reporta The Guardian, diversos trabajadores de distintas áreas de Facebook han comenzado a manifestar públicamente su repudio a la política adoptada por Zuckerberg.

Por ejemplo, Ryan Freitas, director de diseño de productos para News Feed de Facebook, escribió: “Mark está equivocado, y me esforzaré de la manera más ruidosa posible para cambiar su opinión”.

Mientras Jason Toff, director de gestión de productos, señaló: “Trabajo en Facebook y no estoy orgulloso de cómo nos estamos presentando. La mayoría de los compañeros de trabajo con los que he hablado sienten lo mismo. Estamos haciendo que se escuche nuestra voz”.

“La inacción de Facebook para eliminar la publicación de Trump que incita a la violencia hace que me dé vergüenza de trabajar aquí”, escribió Lauren Tan, una ingeniera de Facebook. “Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Disfruto de las partes técnicas de mi trabajo y trabajar junto a personas inteligentes / amables, pero esto no está bien. El silencio es complicidad”.

Y la diseñadora de productos de la compañía, Sara Zhang añadió: “Internamente estamos expresando nuestras preocupaciones, hasta ahora en vano. Yo personalmente continuaré sacando el tema hasta que algo haya cambiado”.

Como señala Zhang y de acuerdo a reportes de The New York Times y The Verge, los trabajadores de Facebook también han expresado su descontento con la postura establecida por Zuckerberg en los foros internos de la empresa.

Si bien no es común que los trabajadores de Facebook critiquen de manera tan pública a la compañía, The New York Times cuenta que durante la mañana de este lunes las cosas siguieron escalando y docenas de empleados hicieron una especie de huelga virtual para demostrar su descontento con la posición de Zuckerberg.

Concretamente los empleados protestaron tomándose el día libre pero “iniciando sesión en los sistemas de Facebook y solicitando tiempo libre para apoyar a los manifestantes" y "también agregaron un mensaje automático a sus correos electrónicos diciendo que estaban fuera de la oficina en una muestra de protesta”, según explica The New York Times.

Por otra parte algunas personas han amenazado con renunciar a la empresa si no se toman medidas contra las publicaciones de Trump y además “durante el fin de semana, circularon varias peticiones entre los empleados de Facebook pidiendo a la compañía que realizara cambios de personal y una mayor diversidad de voces entre los principales asociados de Zuckerberg”.

En es contexto, los empleados pidieron la renuncia Joel Kaplan, vicepresidente de política global de Facebook.

Hasta ahora Facebook no ha dado señales en contra de la decisión de Zuckerberg, y Liz Bourgeois, una vocera de la compañía, se limitó a comentar que la empresa reconoce "el dolor que mucha de nuestra gente está sintiendo en este momento, especialmente nuestra comunidad negra” y “alentamos a los empleados a hablar abiertamente cuando no estén de acuerdo con el liderazgo”.