“Es el fin para Gamora”: Zoe Saldana se despide de Marvel Studios

Como parte de una historia de portada en la última edición de The Hollywood Reporter, la actriz Zoe Saldana confirmó que está prepara para despedirse de Los Guardianes de la Galaxia y su participación en el Universo de Marvel Studios.

“No creo que este sea el fin de los Guardianes. Es el fin para mí, para Gamora”, dijo la actriz a la publicación. Tengan en cuenta que, previamente, la propia Saldana había dicho que no tendría problemas con que se eligiera una nueva actriz para el rol, por lo que sus palabras no marcan ningún tipo de cambio de discurso.

El mismo reporte, la actriz Pom Klementieff también dijo que no se imagina interpretando a Mantis en una película que no sea dirigida por James Gunn, quien se prepara para asumir sus futuros proyectos liderando a DC Studios.

Los casos de “los Guardianes de la Galaxia” que están preparados para cerrar su capítulo no se quedan ahí, ya que Dave Bautista no ha ocultado su deseo de abandonar el rol de Drax.

“Estoy muy agradecido por Drax. Lo amo. Pero hay un alivio. No todo fue agradable. Fue difícil interpretar ese papel. El proceso de maquillaje me estaba golpeando. Y simplemente no sé si quiero que Drax sea mi legado, es una actuación boba y quiero hacer cosas más dramáticas”. dijo el actor a comienzos de este año.

En ese escenario, por ahora no se ha revelado cómo seguirá adelante la franquicia cósmica, aunque en los cómics han existido diversas versiones de Los Guardianes de la Galaxia a lo largo de la historia.

Los Guardianes de la Galaxia volumen 3 se estrenará durante la primera semana de mayo en cines.