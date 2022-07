Estas son las primeras impresiones del inicio de House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones

Aunque todavía faltan un par de semanas para que todo el mundo pueda ver House of the Dragon, esta semana HBO realizó la premiere de su primer spin-off de Game of Thrones y como era de esperar a raíz de ello ya tenemos algunas de las primeras impresiones sobre la propuesta de la serie desarrollada por Ryan Condal, Miguel Sapochnik y el propio George R. R. Martin.

A grandes rasgos estos comentarios reconocen que después del divisivo final de Game of Thrones la nueva serie enmarcada en Westeros tiene un desafío para conquistar a la audiencia. No obstante, según estas reacciones iniciales, al menos con su primer episodio House of the Dragon conseguiría presentar una historia llamativa que podría convencer incluso a quienes no quedaron conformes con el final de Game of Thrones para regresar al mundo de Canción de Hielo y Fuego.

A continuación pueden leer algunos de los primeros comentarios sin spoilers sobre el primer episodio de House of the Dragon.

Steven Weintraub de Collider: “No me gustó la última temporada de Game of Thrones. En absoluto. Pero admito que el estreno de la serie House of the Dragon está muy bien hecho y definitivamente continuaré viéndola. Después de que terminó el episodio, mostraron una vista previa extendida de la temporada y se ve genial”.

Brandon Katz de The Wrap: “El piloto de House fo the Dragon explica muy eficientemente su contexto en relación con Game of Thrones, presenta a sus personajes principales y expone el conflicto central de la serie. Es un estreno fácil de seguir con colores vibrantes y textura detallada. Absolutamente un digno sucesor hasta ahora”.

Christina Radish de Collider: “Para aquellos curiosos sobre la serie, sin spoilers, puedo decir que lo que realmente me gusta es el hecho de que todavía se siente épica en escala y alcance mientras cuenta una historia personal e íntima sobre una familia, mostrando tanto su amor como su disfunción”.

Cat Combs de Black Girl Nerds: “¡No sabía cuánto extrañaba el tema principal de Game of Thrones hasta que lo escuché esta noche en el estreno de House of The Dragon ! ¡Ese primer episodio es fantástico! No puedo esperar a ver qué sigue. Crucemos los dedos para que no se repita la temporada final de Game of Thrones”.

The Dragon LmL: “WOW chicos simplemente WOW. Tendré más después, pero la primera opinión: este espectáculo es un PESO PESADO. Ya se siente...más serio. Realmente lo han logrado. Simplemente wow”.

Bald Move: “Creo que el primer episodio de House of the Dragon atraerá fácilmente a los fanáticos curiosos después del difícil final de Game of Thrones. Creo que se han ganado una temporada de lealtad continua de los fanáticos, si cumplen la promesa del primer episodio que vi durante toda esta temporada, ¡cuidado, porque Canción de Fuego y Hielo está de vuelta!”

Will Graham: “Wow, House of the Dragon de HBO es MUY buena”.

House of the Dragon se estrenará este 21 de agosto en HBO Max.