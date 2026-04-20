Al menos tres muertos en un nuevo bombardeo de EE.UU. contra una embarcación en el mar Caribe

Bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del mar Caribe. Imagen @Southcom en X.

Un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del mar Caribe dejó este domingo un saldo de, al menos, tres personas muertas, en la que sería la quinta ofensiva durante la última semana.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”, informó el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense en un mensaje que compartió en su cuenta en la red social X.

En la misma publicación, también señaló que que la lancha “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”.

Para luego detallar que “tres narcoterroristas varones murieron durante la operación. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido” .

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

La operación castrense, que al parecer no dejó sobrevivientes y fue dirigida el comandante del Southcom, el general Francis L. Donovan, se convierte en la quinta ejecutada en la región en días recientes.

El lunes pasado, el Ejército estadounidense anunció que había hundido dos embarcaciones que acusaba de traficar drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de cinco personas y dejando un superviviente, como consignó The Guardian.

El martes, en tanto, la armada de EE.UU. informó del fallecimiento de cuatro hombres en el mismo océano, para el miércoles sumar otra ofensiva del mismo tipo en dicha zona marítima, dejando un saldo de tres muertos.

De esta forma, hasta el momento ya son al menos 17 las víctimas fatales durante la última semana de ataques, llegando a un mínimo a 180 personas fallecidas en el marco de la campaña militar estadounidense en el Pacífico y el mar Caribe, dirigida oficialmente contra el narcotráfico, según un recuento de la agencia de noticias AFP.