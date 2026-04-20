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    Nacional

    Crecida de quebrada deja a nueve personas aisladas en zona cordillerana del Maule

    Equipos de emergencia tuvieron dificultades para acceder al sector afectado en la comuna de Romeral, mientras se mantiene el monitoreo por precipitaciones que se extenderán hasta este lunes en la zona.

    Por 
    Roberto Martínez
    Precipitaciones SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una compleja situación se registra en la Región del Maule luego de que la activación de la quebrada Santa Rita, en la comuna de Romeral, dejara a nueve personas aisladas en medio de intensas precipitaciones.

    Según información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incidente ocurrió en la Ruta J-55, a la altura del kilómetro 65, donde el aumento del caudal interrumpió el tránsito y obligó a resguardar a los afectados.

    Las personas -quienes se encontraban realizando actividades recreativas- se encuentran en buenas condiciones de salud y fueron trasladadas de forma preventiva a dependencias de una faena minera cercana, perteneciente a la empresa Biobío, a la espera de condiciones seguras para su evacuación.

    Dificultades en el acceso y despliegue de emergencia

    Desde el organismo se indicó que equipos de Carabineros y Bomberos se dirigen al lugar; sin embargo, su avance se ha visto obstaculizado por rodados en la ruta, lo que ha impedido un acceso expedito al sector afectado.

    La situación ocurre en un contexto de condiciones climáticas adversas pronosticadas por la Dirección Meteorológica de Chile, que mantiene vigente un aviso por precipitaciones normales a moderadas en precordillera y cordillera del tramo norte del Maule, fenómeno que se extenderá entre este domingo y lunes.

    A lo anterior se suma la advertencia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que alertó sobre una alta probabilidad de aluviones y derrumbes en sectores cordilleranos y precordilleranos, además de un riesgo moderado en el valle longitudinal.

    Ante estos antecedentes, Senapred -en coordinación con la Delegación Presidencial Regional- decidió mantener la alerta temprana preventiva para toda la Región del Maule, medida que rige desde este 19 de abril y se extenderá mientras las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

    Desde el organismo recalcaron que el monitoreo se mantiene activo y que las acciones de respuesta se ajustarán según evolucione la emergencia.

    Más sobre:PrecipitacionesRomeralRegión del MaulePersonas aisladasSenapredSernageominNacional

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