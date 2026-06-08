SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa peruana reacciona a la baja ante incierta definición en segunda vuelta presidencial

    Este domingo se llevó a cabo el balotaje entre la candidata de centroderecha Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. A esta hora el conteo de votos no arroja un claro ganador.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    El mercado financiero peruano se mantiene expectante. El resultado de la segunda vuelta presidencial entre la candidata de centroderecha Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, realizada este domingo, aún no arroja un claro vencedor y la distancia entre ambos se estrecha.

    A esta hora, con el 93,4% de los votos escrutados, Fujimori alcanza un 50,04% de los votos, mientras que Sánchez llega a un 49,96%. La diferencia es de apenas 15.3041 votos, equivalente a 0,09%.

    Con este telón de fondo, el mercado accionario del vecino país anota a mediodía una caída moderada, aunque a primera hora de la mañana fue sustancialmente mayor. Así, el índice MSCI Nuam Perú General pierde 0,38 % a esta hora —llegando a caer 1,7% más temprano—, mientras que el Perú Select Capped cede 0,58%, con un peak de retroceso de 1,59% a primera hora.

    Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, explica que “el resultado todavía no permite declarar una tendencia definitiva, especialmente considerando que el conteo pendiente podría seguir moviendo el margen entre ambos candidatos”.

    Guzmán apunta que en Sura “mantenemos una postura de espera mientras evoluciona el conteo y se reducen las dudas en torno al resultado final. En el entretanto, frente a la incertidumbre que generan procesos electorales estrechos como este, preferimos mantener neutralidad en activos locales, en línea con la postura defensiva que veníamos sosteniendo desde antes de la primera vuelta presidencial”.

    En tanto, el dólar en Perú sube 0,2%, a 3,4758 soles por dólar. David Lizama, head of Fixed Income Research de Renta4 Perú, sostiene que el tipo de cambio se acerca a niveles de 3,5, pero “rápidamente creo que irá a niveles de 3,65”.

    Por el lado de la renta fija, Bloomberg consignó que los bonos registraron leves descensos en toda la curva, con los vencimientos en 2036 bajando 0,2 centavos, para cotizar a 100,3 centavos por dólar.

    Junto con ello, señaló que el viernes las esperanzas de un resultado favorable para el mercado comenzaron a desvanecerse, por lo que el bono a diez años registró su mayor caída en una sola sesión desde marzo.

    Más sobre:MercadosPerúKeiko FujimoriRoberto SánchezElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Lo más leído

    1.
    CFA sube el tono y vuelve a advertir que megarreforma es deficitaria hasta al menos 2031

    CFA sube el tono y vuelve a advertir que megarreforma es deficitaria hasta al menos 2031

    2.
    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    La notaria Valeria Ronchera, al borde de la liquidación, explica en tribunales su mal negocio de cafeterías y la deuda con Primus

    3.
    Reforma previsional: Cecilia Cifuentes propone que cotización extra para cuenta individual sea de cargo del trabajador

    Reforma previsional: Cecilia Cifuentes propone que cotización extra para cuenta individual sea de cargo del trabajador

    4.
    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera

    IPC de mayo avanza menos de lo esperado e inflación anual se modera

    5.
    Latam Airlines pone en duda continuidad del plan de inversiones en Perú por impuesto aeroportuario

    Latam Airlines pone en duda continuidad del plan de inversiones en Perú por impuesto aeroportuario

    6.
    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”
    Chile

    Gajardo cuestiona el sorteo para nombrar a ministros de la Suprema: “No hay evidencia de que vaya a ser un mecanismo más provechoso”

    Abogado Juan Pablo Hermosilla defiende a su hermano en nueva formalización por caso Audio: “Tiene problemas de salud”

    Oposición valora informe del CFA por megarreforma en el Senado y critica ausencia de Quiroz durante presentación

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua
    Negocios

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC, eliminados: la Copa de la Liga define a sus semifinalistas sin los tres grandes

    Florentino Pérez eleva la apuesta: Real Madrid acude a la UEFA para revocar los títulos del Barcelona por el Caso Negreira

    Exfigura del Liverpool dice adiós a los 31 años: delantero clave en histórica remontada ante Barcelona anuncia su retiro

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    Ana Torroja regresa a Gran Arena Monticello

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”
    Mundo

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

    Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia una semana después

    Pakistán pide moderación a Irán e Israel y apunta que las negociaciones están “a punto de alcanzar el objetivo final”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?