Bolsa peruana reacciona a la baja ante incierta definición en segunda vuelta presidencial

El mercado financiero peruano se mantiene expectante. El resultado de la segunda vuelta presidencial entre la candidata de centroderecha Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, realizada este domingo, aún no arroja un claro vencedor y la distancia entre ambos se estrecha.

A esta hora, con el 93,4% de los votos escrutados, Fujimori alcanza un 50,04% de los votos, mientras que Sánchez llega a un 49,96%. La diferencia es de apenas 15.3041 votos, equivalente a 0,09%.

Con este telón de fondo, el mercado accionario del vecino país anota a mediodía una caída moderada, aunque a primera hora de la mañana fue sustancialmente mayor. Así, el índice MSCI Nuam Perú General pierde 0,38 % a esta hora —llegando a caer 1,7% más temprano—, mientras que el Perú Select Capped cede 0,58%, con un peak de retroceso de 1,59% a primera hora.

Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, explica que “el resultado todavía no permite declarar una tendencia definitiva, especialmente considerando que el conteo pendiente podría seguir moviendo el margen entre ambos candidatos”.

Guzmán apunta que en Sura “mantenemos una postura de espera mientras evoluciona el conteo y se reducen las dudas en torno al resultado final. En el entretanto, frente a la incertidumbre que generan procesos electorales estrechos como este, preferimos mantener neutralidad en activos locales, en línea con la postura defensiva que veníamos sosteniendo desde antes de la primera vuelta presidencial”.

En tanto, el dólar en Perú sube 0,2%, a 3,4758 soles por dólar. David Lizama, head of Fixed Income Research de Renta4 Perú, sostiene que el tipo de cambio se acerca a niveles de 3,5, pero “rápidamente creo que irá a niveles de 3,65”.

Por el lado de la renta fija, Bloomberg consignó que los bonos registraron leves descensos en toda la curva, con los vencimientos en 2036 bajando 0,2 centavos, para cotizar a 100,3 centavos por dólar.

Junto con ello, señaló que el viernes las esperanzas de un resultado favorable para el mercado comenzaron a desvanecerse, por lo que el bono a diez años registró su mayor caída en una sola sesión desde marzo.