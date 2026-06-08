Compañías de financiamiento automotriz reportan una disminución de la morosidad en el primer trimestre del año

Una mejora en la última línea y en los niveles de morosidad o, al menos una mantención, reportaron las mayorías compañías de financiamiento automotriz del país durante el primer trimestre de 2026.

Para el periodo que va de enero a marzo del presente ejercicio, el mercado automotor registró un incremento en las ventas de vehículos livianos y medianos de 5,8% interanual, totalizando 74.977 unidades, mientras que, en marzo, se comercializaron 27.358 unidades, lo que representó un crecimiento interanual de 14%.

Con ese telón de fondo, Santander Consumer informó que la utilidad después de impuestos alcanzó los $8.839 millones, equivalente a un aumento de 37% año contra año, “explicado principalmente por mayores ingresos provenientes de créditos automotrices y comisiones de seguros, junto con menores costos financieros”, dijo en su análisis razonado.

Los activos totales llegaron a M$1.063.502.539 (US$986 millones), creciendo un 4,9% respecto a marzo de 2025, “principalmente por el aumento de las cuentas por cobrar asociadas al negocio de financiamiento automotriz”.

En paralelo, la mora mayor a 30 días disminuyó un 6,5%, mientras que la mora mayor a 90 días aumentó levemente en 1,4%.

General Motors, por su parte, informó activos por $178.230 millones, (US$165 millones) lo que implicó una caída de 10,4% año contra año, lo que atribuyó a “una reducción de inventarios del 30,3% y de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes y no corrientes en 4,3%”.

Los ingresos en el periodo disminuyeron un 3,6% hasta los $16.195 millones, mientras que las ganancias totalizaron $3.353 millones, una baja de 10,7%.

“Durante el ejercicio se observaron variaciones en los niveles de cartera morosa”, dijo en su análisis razonado. En concreto, la mora sobre la cartera total llegó a 10,78%, una leve alza sobre 10,33% respecto de diciembre.

Un caso emblemático es Global Soluciones Financieras - controlada por Jorge Selume y Leonidas Vial-, que pasó de pérdidas por $741 millones en 2025 a ganancias por $757 millones en 2026. Sus ingresos crecieron 3,9% año contra año, mientras que sus colocaciones brutas subieron 7,1% a $156.891 millones (US$145 millones).

“En materia de riesgo de crédito, la cartera con mora entre 1 y 60 días retrocedió de 11,2% a 10,4%, mientras que el tramo sobre 181 días pasa de 2,2% a 2,4%“, dijo en su análisis razonado.

Autofin, controlada por Banco Internacional, reportó que su cartera bruta creción 8,6% entre diciembre del año pasado y marzo de 2026 hasta los $421.070 millones (US$389 millones), mientras que las ganancias totalizaron $4.073 millones, un alza de 40,3%.

La mora mayor a 30 días pasó de 3,98% a 3,59% entre diciembre de 2025 y marzo de este año.

Forum, Tanner y BK

Forum, filial de BBVA, destacó en su análisis razonado que durante el primer cuarto del ejercicio su penetración sobre las ventas de vehículos nuevos alcanzó un 22%, “lo que representa un crecimiento de 105 puntos base respecto al año anterior. Este avance se explica por una gestión continua de las alianzas con socios comerciales y se mantiene en línea con nuestra estrategia de participación de mercado”.

La mora mayor a 90 días de la cartera total mejoró 16 puntos base con respecto al primer trimestre de 2025, situándose en 3,89%. En tanto, la cartera morosa a más de 30 días se situó en 10,99% versus 10,05% de diciembre del 2025.

La utilidad totalizó $9.837 millones, lo que representa un crecimiento del 45% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso de Tanner, la utilidad neta acumulada al cierre de marzo de 2026 alcanzó $703 millones, lo que representa una disminución de 69,4% en comparación con marzo de 2025.

“Este resultado se explica principalmente por el aumento en los gastos operacionales vinculados a la puesta en marcha de Tanner Banco Digital, cuyas operaciones comenzaron el 20 de octubre de 2025, efecto que fue parcialmente compensado por una mejora en las pérdidas por deterioro y la reducción del costo de ventas respecto al mismo período del año anterior”, indicó la firma.

En tanto las colocaciones netas consolidadas totalizaron $1.360.715 millones (US$1.202 millones) al cierre de marzo de 2026, registrando una disminución de $10.270 millones (–0,7%) respecto de los $1.370.985 millones a diciembre de 2025.

La firma explicó que la baja “responde principalmente a una recomposición estratégica del portafolio: la División Empresas (Factoring, Créditos y Leasing) registra una reducción en sus colocaciones, explicada principalmente por el traspaso progresivo de originación hacia Tanner Banco Digital”.

En la división automotriz los ingresos crecieron 2,1% a $15.554 millones mientras el margen bruto creció 7,5% a $6.588 millones.

La mora mayor a 30 días aumenta 176 puntos básicos respecto del cierre de 202 a 12,23%, mientras que la mora mayor a 90 días aumenta 76 puntos básicos a 7,22%.

BK, de Bicecorp en asociación con el Grupo Kaufmann, reportó un alza de 9% en los activos “impulsado principalmente por el aumento de la cartera de créditos y leasing”, explicó en su análisis razonado.

Con esto sus activos totales cerraron con activos por $435.697 millones (US$404 millones).

Por otra parte, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 los ingresos crecieron 19,6% “impulsados por el crecimiento de cartera”, lo que llevó a cerrar con beneficios por $5.003 millones, una expansión de 37,8%.

La mora sobre 30 días bajó de 7,4% en marzo 2025 a 6,6% para marzo este año, mientras que el impago a más de 90 días pasó de 4,3% a 3,4% en el mismo periodo.

“Mientras el mercado de vehículos livianos ha evidenciado un crecimiento en sus ventas durante el primer trimestre del año, y los segmentos de camiones y buses han registrado una contracción, BK ha logrado incrementar su nivel de actividad tanto en sus líneas de negocio Retail como en Empresas”, dijo en su análisis razonado.