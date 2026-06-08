Rentabilidad caería a la mitad: alza de combustibles impacta las proyecciones financieras de la industria aérea mundial

"Una vez más nos encontramos en momentos desafiantes y impredecibles. Hace poco dejamos atrás la crisis del Covid-19. Enfrentamos escenarios como la guerra en Ucrania, tensiones geopolíticas y cambios tectónicos en las políticas de comercio. Y cuando la guerra estalló en el Medio Oeste en marzo, los precios del petróleo saltaron y los precios del combustible aéreo se dispararon".

Así inició su discurso en el encuentro anual de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata), el director general del gremio, Willie Walsh, quien dejará el cargo este año, tras casi cinco años como vocero de la agrupación.

La organización estimó que los precios de los combustibles aéreos se incrementen un 70% en 2026, versus 2025. Esto significará un costo adicional de US$100.000 millones en esta línea de gastos de las aerolíneas en todo el mundo.

Walsh sostuvo que “la demanda sigue creciendo, aunque las aerolíneas están aumentando las tarifas por el alza de precios del combustible aéreo. Pero el crecimiento inevitablemente será más lento: 2,1% para el negocio de pasajeros y 0,7% para el negocio de cargos. Ahora, considerando todo esto, esperamos que la rentabilidad del negocio sea la mitad del 2025. Las ganancias netas caerán desde US$45.000 millones a US$23.000 millones en 2026, y el margen neto de 4,2% a 2%“.

El ejecutivo indicó que esto afectará, sobre todo, a aquellas compañías que aún no recuperan los balances financieros previos a la crisis del Covid-19 y, por supuesto, a aquellas que operan en la zona de la guerra.

“La buena noticia es que nuestro estudio sugiere que 86% de los viajeros espera que los precios del combustible aéreo caigan, y en línea con eso, 49% esperan gastar más en viajes este año que el último. Un adicional de 43% planea gastar lo mismo. Y creo que eso es suficiente para una fuerte temporada alta de verano en el hemisferio norte”, planteó Walsh.

“Lo más importante y desconocido, por supuesto, es cuánto tiempo los viajeros y los transportistas continuarán tolerando los más altos precios de la conectividad”, dijo.

Andre Bittencourt

Crítica a fabricantes de aviones

Walsh acusó que las aerolíneas se enfrentan a este problema con una flota menos eficiente de lo planeado, debido al retraso de los fabricantes de aviones para cumplir con la cadena de suministro aéreo.

Las órdenes de aviones que han recibido empresas como Boeing y Airbus llega a un total de 18 mil aeronaves, mientras que la edad promedio de la flota que opera hoy en el mundo es de poco más de 15 años. El retraso en la entrega ha significado menor eficiencia, mayores costos de mantenimiento y tarifas más altas. “En total, la cadena de suministro aéreo costó al menos US$11.000 millones en 2025, y con el alza de precios de los combustibles esto sólo será peor”, declaró.

En contraste, señaló que la mayoría de las ganancias de los fabricantes de aviones ha subido a dos dígitos. “Dejen de explotarnos y vuelvan a hacer buenos motores que funcionen y que duren”, criticó el ejecutivo, sacando aplausos de la audiencia.

Walsh también cuestionó los cambios en los impuestos que se han generado en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Brasil, donde se llevó a cabo el encuentro de Iata este año, donde hay planes para incrementar el IVA, lo que podría aumentar el valor de los pasajes en más de un 25%. “Con tal incremento creemos que hasta 3,6 millones de viajes internacionales se desvanecerían. El impacto doméstico sería muchas veces peor. Lo que los gobiernos ganarán en ingresos de impuestos es poco en comparación con el daño económico causado”, afirmó.

Adicionalmente, mostró su descontento por la atribución de cancelación o retraso de vuelos a las aerolíneas cuando “un gran porcentaje puede ser directamente atribuido a la gestión del tráfico y otras deficiencias de infraestructura” en los distintos aeropuertos del mundo. “Es como encargarle a los conductores de bues resolver problemas en la carretera”.

“Los gobiernos deberían entender que la infraestructura eficiente puede reducir los retrasos. Casi 400 aeropuertos necesitan coordinación de tiempos, porque no hay suficiente capacidad para alcanzar la demanda a todas las horas. Los atrasos resultan como una traba para la productividad y la competencia, por lo que resolver el problema de infraestructura es una prioridad”, manifestó Walsh.

“La situación de los aeropuertos está fragmentada. Algunos gobiernos, interesados en los beneficios de la aviación, están construyendo para facilitar el crecimiento”, aseguró, y ejemplificó con nuevos terminales en Vietnam, Singapur y Sidney. Pero apuntó a otros países en los que aún no hay planes para enfrentarse a las demandas próximas: “Probablemente veamos que los aeropuertos de Ciudad de México luchan para recibir los flujos de pasajeros de la Copa del Mundo de este año”.