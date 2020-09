Este es el tráiler de lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time

El próximo 2 de octubre saldrá a la venta Crash Bandicoot 4: It’s About Time, el nuevo videojuego de la franquicia de aventuras que nos pondrá en el medio de un viaje espacio-temporal.

Según su sinopsis, el mundo vivirá en paz tras los eventos de Crash Bandicoot 3: Warped, “pero todo se ve convulsionado por el inesperado regreso del Dr. Neo Cortex, N. Trophy y la máscara mágica malvada Uka Uka, al mismo tiempo que Crash y sus amigos descubren la existencia de nuevas máscaras acompañantes mágicas”. De ahí que los héroes y sus amigos tendrán que viajar a través del tiempo y el espacio, visitando varios universos, con el fin de restaurar el equilibrio y detener a las fuerzas del mal".

Con un lanzamiento programado para Playstation 4 y Xbox One, el videojuego es desarrollado por el estudio Toys for Bob, entregándole no solo un nuevo look a Crash, sino que también permitirá jugar con personajes como Coco, Tawna e incluso con el Doctor Neo Cortex.

Vean el tráiler a continuación que tantea los nuevos mundos, habilidades y personajes jugables que llegarán con esta esperada secuela.