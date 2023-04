Este miércoles llegará el tráiler final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Buenas noticias para todos los que están esperando por The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y es que desde Nintendo anunciaron que el tráiler final del juego llegará este miércoles 13 de abril.

Según dieron a conocer desde Nintendo, el tráiler se extenderá por alrededor de tres minutos, aunque no entraron en detalles de lo que se podrá ver en este.

Cabe recordar que hace tan sólo un par de semanas desde Nintendo dieron un vistazo a la jugabilidad del título, la cual permitirá combinar diferentes objetos para crear armas y medios de transporte.

En la ocasión, además se presentó de forma oficial la rumoreada Nintendo Switch OLED basada en el videojuego, la cual contará con un diseño inspirado en el juego, con detalles dorados en el dock.

The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom será lanzado el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch.