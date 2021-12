Estos son los primeros detalles de la serie limitada que convertirá a Captain Carter en canon dentro de los cómics de Marvel

Tal y como se había especulado en base al teaser que fue lanzado durante el jueves pasado, este viernes Marvel Comics confirmó que Captain Carter será el foco de un nuevo cómic que será lanzado durante marzo del próximo año.

De acuerdo a lo revelado por la editorial, este cómic que simplemente se llamará Captain Carter se presentará como una serie limitada de cinco números y estará a cargo de Jamie McKelvie (Captain Marvel, Young Avengers) en el guión, mientras Marika Cresta (Doctor Aphra) tomará las riendas de los dibujos.

Para no dejar ningún espacio a dudas, en su anuncio Marvel indica que este personaje efectivamente está en la línea de la versión de Peggy Carter que apareció en What If...?, la primera serie animada del Universo cohesionado de Marvel Studios. Todo además de remarcar que esta heroína se posicionará “a la vanguardia del canon de Marvel Comics” con esta historia.

En cuanto a la trama de Captain Carter, la editorial señaló que este cómic “mostrará a Peggy Carter como una mujer fuera de su tiempo, enfrentando la reaparición de un viejo enemigo en la actualidad y decidiendo qué representa como portadora del escudo”.

Pero aunque este cómic claramente es producto de la aparición del personaje en What If...?, Captain Carter tendrá un nuevo traje en las viñetas que pueden conocer a continuación de la mano de la portada de Captain Carter #1 y la portada variante de ese número con el diseño del traje realizado por Jamie McKelvie.

Captain Carter #1 será publicado el 9 de marzo de 2022.