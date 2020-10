Ex Primer Ministro de Japón no estaba del todo de acuerdo con aparecer como Mario en la presentación de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

En la ceremonia de cierre de los juegos olímpicos de Río 2015, el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe apareció con una gorra de Mario de una tubería con el fin de presentar y promocionar la próxima edición del certamen, que sería en Tokyo este 2020, y que se suspendió debido al coronavirus.

Ahora el ex Primer Ministro se refirió a este hecho en una reciente entrevista con Nikkan Sports, y señaló que "para ser honesto, no me emocionó cuando el presidente Mori me lo contó por primera vez ", en relación a Yoshiro Mori, presidente de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Según explicó Abe, "Inicialmente, me preguntaba si estaba bien que el Primer Ministro asumiera la apariencia de Mario, pero los Juegos Olímpicos querían deshacerse de los matices políticos tanto como fuera posible”.

Además dio a conocer que tardó más de 20 horas en llegar a Río de Janeiro, y que el Presidente de los Juegos Olímpicos de Tokyo, le señaló que dado que había sido Primer Ministro por tanto Tiempo era reconocido internacionalmente, por lo que tenía que hacerlo, ante lo cual finalmente accedió.

Finalmente, señaló que la delegación japonesa fue puntual para la ceremonia, pero esta se retrasó, por lo que esperó más de diez minutos al interior de la tubería.