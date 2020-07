Fall Guys: Ultimate Knockout y Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered serán los juegos de PlayStation Plus de agosto

Desde Sony dieron a conocer los juegos que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plys durante el mes de agosto. Los cuales son Fall Guys: Ultimate Knockout y Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Según dieron a conocer, el primero de estos estará disponible desde el próximo 4 de agosto, mientras que en el caso del juego de Infinity Ward, este se podrá descargar desde el 28 de julio. Ambos juegos se podrán adquirir hasta el 31 de agosto.

Sobre el primer juego en el Blog de PlayStation señalan que...

“Sobrevive a una serie de divertidos retos hasta que quede un vencedor en este colorido multijugador online para 60 personas*. Pon a prueba tu temple en brutales enfrentamientos o desafíos cooperativos donde solo el equipo ganador avanza a la siguiente ronda. Inclínate, rebota y ábrete camino por hilarantes obstáculos basados en la física: desde atravesar puertas a balancearte en gigantescas sierras o correr por montañas llenas de trampas. Agrégale un toque de estilo a tu Fall Guy personalizándolo con todo, desde elegante costura hasta moda prehistórica.”

Por otro lado, en el caso de Call of Duty apuntan que...

Siguiendo inmediatamente los dramáticos eventos de Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered te sumerge en una apasionante aventura de acción en donde debes enfrentarte a una nueva y mortal amenaza que llevará el mundo al borde del colapso. La campaña single-player ha sido remasterizada completamente con texturas mejoradas, renderizado basado en la física, iluminación de alto rango dinámico y mucho más. Redescubre clásicas misiones como Cliffhanger, The Gulag y Whiskey Hotel cuando te vuelvas a unir a Soap, Price, Ghost y el resto del equipo Task Force 141 en una lucha global para restaurar el orden mundial. No incluye el Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle.

Junto con esto, anunciaron que se encuentra disponible un tema gratuito por los 10 años de PlayStation Plus.