Fanático rompió un récord Guinness tras ver 292 veces Spider-Man: No Way Home en cines

¿Cuántas veces han visto Spider-Man: No Way Home? Si ya tienen la versión hogareña o digital de la película es probable que cuenten al menos con un par de visualizaciones de esa historia, pero no importa cuántas veces hayan visto la cinta más reciente de Spidey porque esa cifra seguramente quedará chica ante lo realizado por un fanático estadounidense.

Resulta que un sujeto identificado como Ramiro Alanis ha visto Spider-Man: No Way Home un total de 292 veces y no lo ha hecho desde su casa sino que en todas esas oportunidades ha ido al cine para repetirse la película protagonizada por Tom Holland.

Alanis ha asistido a funciones de Spider-Man: No Way Home desde el 16 de diciembre de 2021 y completó sus 292 visualizaciones de la película el pasado 15 de marzo.

Considerando que No Way Home se extiende por 2 horas y 28 minutos, Alains pasó un tiempo no menor en el cine ya que habría estado cerca de 720 horas (o 30 días) viendo la película e incluso durante una jornada asistió a cinco funciones de la cinta más reciente de Spidey.

Pero obviamente este esfuerzo de Alanis no fue por nada y, además de llamar la atención con su inusual hazaña, el sujeto se adjudicó un récord Guiness por asistir a más exhibiciones cinematográficas de una misma película.

Y si se están preguntando quién tiene tanto tiempo libre como para hacer esto, quizás les interesará saber que Alains ya había ostentado este récord anteriormente cuando en 2019 asistió a 191 funciones de Avengers: Endgame. No obstante, en 2021 el sujeto que vive en Florida, Estados Unidos, perdió aquella marca cuando Arnaud Klein de Francia vio 204 veces la película Kaamelott: First Installment.

De acuerdo a Guinness World Records, para conseguir esta marca las personas tienen que ver completas las películas sin realizar otra actividad en paralelo por lo que no pueden mirar el teléfono ni salir al baño en las funciones. De hecho, inicialmente Alains reportó que había asistido a más funciones de Avengers: Endgame, pero algunas de esas exhibiciones fueron restadas del total porque fue al baño.

Así, considerando que ahora reclamó nuevamente su récord con un margen bastante amplio, Alanis no quiere que nadie intente destronarlo.

“Si alguien intenta romper mi récord nuevamente, quiero que lo piensen dos veces antes de intentarlo”, señaló.

Pero claro, además del tiempo y reglas necesarias para conseguir ese récord, los potenciales competidores de Alanis también tendrán que considerar el gran disuasivo del precio de las entradas ya que este hombre gastó cerca de $3,400 dólares para ver todas esas funciones de Spider-Man: No Way Home.