FX ordenó una serie de Reservation Dogs, la producción escrita por Sterlin Harjo y Taika Waititi

Una nueva serie basada en el trabajo de Taika Waititi llegará a FX.

De acuerdo a Deadline, FX dio luz verde a la realización de una serie de Reservation Dogs, una nueva apuesta que fue escrita por Waititi y Sterlin Harjo.

Reservation Dogs filmó su piloto en la localidad de Okmulgee en Oklahoma, Estados Unidos, y su premisa girará en torno a “cuatro adolescentes nativos de la zona rural de Oklahoma que pasan sus días cometiendo delitos… y combatiéndolos”.

El piloto de la serie fue dirigido por Harjo (Barking Water y Four Sheets to the Wind), quien además escribió el primer capítulo junto a Waititi.

Reservation Dogs será protagonizada por D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis y Lane Factor. Y el piloto de la serie además cuenta con las participaciones de Tamara Podemski, Zahn McClarnon, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth, Lil Mike y Funny Bone.

Esta nueva serie será producida por Harjo, Waititi y Garrett Basch, quien también es productor de la otra serie de Waititi en FX, What We Do in the Shadows.

“Como amigos de toda la vida, era natural que Taika y yo encontráramos un proyecto juntos, y qué mejor que un programa que celebra los estilos de narración complementarios de nuestras comunidades indígenas, la mía en Oklahoma y la de Taika en Aotearoa”, comentó Harjo. “Estamos encantados con la oportunidad de contar la historia de Reservation Dogs con nuestro increíble elenco y equipo, Garrett Basch, y todo el equipo de FX”.

Reservation Dogs aún no tiene una fecha de estreno.