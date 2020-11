Ghost of Tsushima se convirtió en el juego original que más rápido se ha vendido para PS4

Ghost of Tsushima marcó un nuevo hito en la historia del PlayStation 4. Durante el mismo día que el PlayStation 5 comenzó a venderse en varios países alrededor del mundo, Hermen Hulst, el jefe de PlayStation Worldwide Studios, anunció que el juego se convirtió en el título original que más rápido se ha vendido para PS4.

“Ghost of Tsusima es nuestro juego de PS4 original que se ha vendido más rápido con más de 5 millones de copias vendidas desde su debut en julio. Qué logro tan increíble de Sucker Punch”, escribió Hulst.

Para poner en perspectiva esa cifra, tengan en cuenta que The Last of Us Part II vendió 4 millones de copias en 3 días para coronarse como el juego no original que se vendió más rápido para PS4.

Pero como esa cifra es particularmente abultada, consideren también que Horizon: Zero Dawn vendió 3.4 millones de copias en cuatro meses.

Ghost of Tsushima fue desarrollado por Sucker Punch Productions y desde su debut en julio de este año ha recibido un montón de comentarios positivos. Además, recientemente expandió su propuesta de la mano de un modo multijugador.