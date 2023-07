Greta Gerwig no descarta una secuela de Barbie: “Escucha, todo es posible”

Finalmente llegó el día en que se estrena la esperada película de Barbie (y Oppenheimer), y la directora del filme, Greta Gerwig, ha dado a conocer que no descarta realizar una secuela de esta.

Gerwig fue consultada ante la posibilidad de que el filme tenga una secuela en una entrevista con el podcast Total Film, ante lo cual mencionó que “No, escucha, todo es posible. Diría que hoy, lo principal, en lo que estoy enfocada, son los próximos 15 días y luego veré qué sucede después de eso”.

Según agregó la directora sobre como fue el proceso de realizar la película, “diré que me encantó mucho hacerla. Fue una experiencia tan alegre. Fue tan maravilloso. Realmente nos permitió ir en todas estas direcciones diferentes y no creo que ninguna otra película hubiera permitido estas oportunidades. Quiero decir, fue casi como si pudiera vivir mi sueño de hacer un musical de los años 50, que no puedo imaginar que hubiera sido de otra manera”.

Cabe mencionar que un reporte reciente apunta a que habría en desarrollo un spin-off centrado en el personaje de Ken.