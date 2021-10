Harley Quinn advierte que los episodios aún no están listos en el primer avance de la tercera temporada de su serie animada

El proceso para concretar una serie animada no es sencillo y bien lo sabe Harley Quinn. Mientras un montón de programas presentaron sus avances en la edición 2021 del DC FanDome, la villana no consiguió revelar un adelanto de su tercera temporada.

Así, en el marco del evento, Harley apareció junto a King Shark para explicar que los nuevos episodios todavía no están listos pese a todo el esfuerzo de los artistas detrás de la serie. Pero, como no quería defraudar a sus seguidores, el personaje igual presentó un avance compuesto por borradores y escenas cuya animación aún no está lista.

Pero aunque eso quizás no era lo que algunos fanáticos estaban esperando, el segmento de presentación sumado al vistazo final de Ivy junto a Harley (además del cameo de Kite Man) por lo menos parecen una buena forma de sobrellevar la espera.

La tercera temporada de la serie animada de Harley Quinn aún no tiene una fecha de estreno concreta (solo se dice que llagará en 2022), pero puedes ver su teaser aquí: