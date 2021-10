House of Dragon tendrá su propio tono aunque respetará la propuesta de Game of Thrones

Considerando que el final de Game of Thrones no dejó completamente satisfechos a varios fanáticos, House of Dragon tiene al frente un desafío no menor y es que aunque inicialmente la serie probablemente contará con la curiosidad y el interés de varias personas, su trama tendrá la misión de conquistar y retener la atención de los seguidores de la popular serie original en una época posterior a su controvertido final.

En ese sentido, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el propio Miquel Sapochnik remarcó que aunque House of Dragon obviamente es un spin-off de Game of Thrones, esta nueva serie tendrá su propio tono. Todo mientras también tratará de operar como un complemento de esa historia.

“Creo que fuimos muy respetuosos de lo que es el programa original”, comentó Sapochnik. “No estaba roto, por lo que no estamos tratando de reinventar la rueda. House of the Dragon tiene su propio tono que evolucionará y emergerá a lo largo del programa. Pero primero, es muy importante rendir respeto y homenaje a la serie original, que fue bastante innovadora. Estamos sobre los hombros de ese programa y solo estamos aquí por ese programa. Entonces, lo más importante que debemos hacer es respetar ese programa tanto como sea posible e intentar complementarlo en lugar de reinventarlo”.

Sapochnik se desempeñó como director de recordados episodio de Game of Thrones como “Battle of the Bastards” y “The Winds of Winter”, por lo que no resulta sorprendente que no quiera cambiar radicalmente lo ofrecido por esa serie de cara al nueva producción donde se desempeña como director de algunos episodios además de ostentar el cargo de showrunner junto a Ryan Condal.

“Participé en la realización del programa original, así que creo que ha sido útil en el sentido de que no voy a llegar diciendo: ‘¡Cambiemos todo! ¡Hagamos una paleta de colores diferente!’ No, me gusta bastante esta paleta de colores”, señaló.

Pero más allá de su respeto a Game of Thrones, Sapochnik también tiene claro que House of The Dragon tiene que tener su propia identidad.

“Esto es otra cosa y debería ser otra cosa. Es un equipo diferente, gente diferente, tono diferente”, señaló el director. “Ojalá se vea como algo más. Pero tendrá que ganárselo, no sucederá de la noche a la mañana. Con suerte, los fanáticos lo disfrutarán por lo que es. Tendremos suerte si alguna vez nos acercamos a lo que era el programa original, así que simplemente estamos bajando la cabeza y seguimos adelante con la esperanza de que lo que se nos ocurra sea digno de tener un título de Game of Thrones”.

House of The Dragon presentó su primer adelanto recientemente y su estreno está contemplado para 2022.