Hydra regresa en el nuevo adelanto de Agents of S.H.I.E.L.D

Cuando falta poco más de un mes para el estreno de la séptima y última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D, se dio a conocer un nuevo adelanto para el próximo ciclo de la serie que revela un inesperado regreso.

Como recordarán, en la nueva tanda de episodios los agentes llegarán a la década de 1930 para intentar salvar el presente y detener el ataque de los Chronicoms que acabó en destrucción al final de la sexta temporada.

No obstante, esto no será una tarea fácil ya que, como revela el nuevo teaser de la serie, el LMD de Coulson, May, Daisy, Mack, Yo-Yo, Deke y Daniel Sousa (directo desde Agent Carter) tendrán que rescatar a la organización que complicó sus vidas durante las primeras temporadas: Hydra.

¿Qué consecuencias tendrán las acciones de los agentes? Para averiguarlo tendremos que esperar hasta el estreno de la nueva temporada pero, por mientras, a continuación pueden ver el nuevo adelanto:

La última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D se estrenará el 27 de mayo en Estados Unidos.