Ivory Aquino será el primer personaje trans en una película de DC

La producción de Batgirl acaba de elegir a la actriz trans Ivory Aquino como Alysia Yeoh, la mejor amiga de Barbara Gordon en los cómics. Aquino conocida por sus trabajos en Tales of the City y When We Rise, marcará el hito de interpretar al primer personaje transgénero en una película del DCEU

El personaje de Alysia Yeoh, es una camarera que también es la amiga y antigua compañera de piso de Barbara Gordon/Batgirl. Apareció por primera vez en Batgirl Vol. 4 #1 en noviembre de 2011, creada por la escritora Gail Simone y dibujada por Ardian Syaf.

La noticia de la elección de Aquino se filtró a mediados de enero, cuando la actriz de Batgirl, Leslie Grace, subió una foto a su historia de Instagram del set de la película etiquetando a Aquino y escribiendo “Barbara y Alysia 😍🦇”.

En el último tiempo, han habido diversos avances en la representación de la comunidad LGBTQ+ en el género de superhéroes. La serie de CW “Supergirl” incluyó a la primera superheroína trans llamada Dreamer (Nicole Maine), además la hermana de Supergirl, Alex Danvers (Chyler Leigh), se declaró lesbiana en la temporada 2.

Otras series como “Batwoman” de CW tiene a su protagonista como lesbiana y en la serie animada de DC “Harley Quinn”, finalizó su segunda temporada con Harley y Posion Ivy enamorándose. Por su parte, Marvel reveló en la serie Loki que su protagonista es bisexual y en la película Eternals incluyó a la primera pareja homosexual del MCU.

Batgirl se estrenará este año en la plataforma de streaming HBO Max. La película es dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah conocidos por Bad Boys for Life. Además de Leslie Grace e Ivory Aquino el elenco está conformado por J.K. Simmons como el padre de Barbara y comisionado de la policía Jim Gordon, Brendan Fraser como el villano Firefly, Michael Keaton como Batman y Jacob Scipio en un papel todavía desconocido.