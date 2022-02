James Gunn le respondió a Steven Soderbergh y aseguró que un universo de películas sin sexo “es una negación de quiénes somos como seres humanos”

Como uno de los directores de producciones de superhéroes más activos en Twitter, James Gunn naturalmente no tardó en responder a los comentarios más recientes de Steven Soderbergh sobre las películas de superhéroes.

En una reciente entrevista el director de Ocean’s Eleven indicó que siente que no podría dirigir un blockbuster de ese tipo ya que prefiere desenvolverse en producciones más arraigadas en la realidad y puso sobre la mesa el hecho de que la mayoría de las películas de superhéroes omiten el aspecto sexual de sus protagonistas.

“Además, en muchos de estos (blockbusters), para entender el mundo y cómo escribir o supervisar la escritura de la historia y los personajes, aparte del hecho de que puedo doblar el tiempo y desafiar la gravedad y disparar rayos con mis dedos, no hay sexo ¡Nadie está jodiendo! Como, no sé cómo decirle a la gente cómo comportarse en un mundo en el que eso no es una cosa”, fueron parte de las palabras del director.

Así, mediante su cuenta de Twitter, Gunn no quiso pasar por alto las palabras de Soderbergh y resaltó que en apuestas suyas como The Suicide Squad, Guardianes de la Galaxia Vol.2 y Peacemaker (que estrictamente es una serie) efectivamente hay escenas de carácter sexual.

“Con el debido respeto, Steven Soderbergh, algunas personas están teniendo sexo”, señaló el director.

Pero aunque podría parecer que los comentarios de Gunn serían el comienzo de una nueva tanda de declaraciones cruzadas como sucedió con los dichos de Martin Scorsese sobre las cintas de Marvel, el director de The Suicide Squad no dejó el tema allí y en las respuestas a su tweet planteó una perceptiva más amplia del tema.

En primer lugar Gunn señaló que él no es el único director de apuestas de superhéroes que ha incluido escenas con tintes sexuales en sus películas y nombró a Zack Snyder (Man of Steel, Justice League, Batman v Superman, Watchmen), Richard Donner (Superman, Superman II), Chloe Zhao (Los Eternos) y Tim Miller (Deadpool).

No obstante, el director igualmente reconoció que “para crédito de Soderbergh, el sexo parece no existir en muchas películas de cómics, por lo que no es que su declaración carezca de fundamento”.

Tengan en cuenta que de los directores mencionados, solo Gunn y Zhao han realizado películas para Marvel Studios y aquella popular franquicia sigue siendo el principal referente al respecto.

En ese sentido, Gunn añadió que esta conversación no tiene que ver con un afán de incluir escenas de sexo en apuestas familiares, sino que el trasfondo es que al omitir por completo ese aspecto se deja fuera una parte clave de la naturaleza humana.

“(El sexo) no es necesario en ninguna sola historia. Pero tener todo un universo de películas antisépticas y sin sexo es una negación de quiénes somos como seres humanos (y cómo llegamos aquí cada uno de nosotros)”, dijo Gunn.

De hecho, en tweets posteriores cuando una persona manifestó que no entendía el punto del director ya que por ejemplo esas producciones tampoco muestran una necesidad de ir al baño, Gunn indicó que “más allá de eso, no somos creados al ir al baño, e ir al baño no informa muchas de nuestras elecciones de vida”. Todo mientras sentenció que si aquella omisión del aspecto sexuado de los humanos “se aplica uniformemente a todas (o casi todas) las películas de superhéroes” siente que efectivamente se convierten en apuestas antisépticas.

Después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y su especial de Navidad, los proyectos de Gunn en el terreno de las adaptaciones de cómics incluyen a otra misteriosa apuesta de DC y aparentemente la puerta no estaría cerrada para un segundo ciclo de Peacemaker.