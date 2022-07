J.M. DeMatteis establecerá una historia de origen para Kraven el cazador con Spider-Man: The Lost Hunt

Kraven volverá a tomar un sitio preponderante en las publicaciones de Marvel Comics durante los próximos meses y es que, más allá de lo que la editorial pueda realizar en las series de Spider-Man que está publicando actualmente, esta semana la compañía anunció un nuevo título que tendrá al famoso cazador como una de sus estrellas.

Se trata de Spider-Man: The Lost Hunt, un cómic que fue presentado en la Comic-Con de San Diego 2022 y cuya premisa establecerá la historia de origen para Kraven el cazador en el canon de Marvel Comics.

Spider-Man: The Lost Hunt será escrito por J.M. DeMatteis, el guionista que trabajó en la clásica historia de La última Cacería de Kraven, y contará con dibujos de Eder Messias. Todo mientras que según Marvel esta historia “quitará las capas de Sergei Kravinoff para revelar cómo se convirtió en Kraven the Hunter”.

“Mientras Peter Parker y Mary Jane se preparan para sus nuevas vidas en Portland, un hombre del pasado de Kraven los acecha. ¿Quién es este hombre misterioso y qué quiere con Spider-Man? ¡Descubre cuándo volvemos al período de tiempo después de Spider-Man: The Last Adventure cuando Peter Parker no tenía poder!”, señala la sinopsis revelada por Marvel.

Spider-Man: The Lost Hunt contará con cinco números y su primera entrega será publicada en noviembre. Es decir, llegará en la antesala de la película de 2023 sobre Kraven el Cazador protagonizada por Aaron Taylor-Johnson y quien sabe, quizás eso ayude a que la idea de convertir a Kraven en un amante de los animales que tendría esa cinta amparada por Sony tome un mayor sentido.