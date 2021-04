Jodie Turner-Smith abandonó la precuela The Witcher: Blood Origin justo antes del inicio de filmaciones

Desde Deadline informaron que la actriz Jodie Turner-Smith ya no participará de la miniserie The Witcher: Blood Origin, la cual servirá como precuela de la serie de The Witcher en Netflix.

De acuerdo al artículo, la serie modificó recientemente su calendario de producción, lo que creó un problema de agenda para la actriz que finalmente debió retirarse del proyecto. Turner-Smith iba a interpretar a Éile, una guerrera que abandonó su puesto como guardia de la Reina para dedicarse a la música, pero que se verá obligada a volver a las armas ante una misión de venganza y redención. Todavía no se ha elegido un reemplazo para el papel.

The Witcher: Blood Origin es producida por Declan de Barra y contará con seis episodios. La historia se ambienta 1200 años antes que The Witcher y contará el origen del primer Witcher, así como el momento en el que los mundos de monstruos, humanos y elfos se unieron en uno solo.