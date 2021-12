Joe Manganiello cree que no volverá a interpretar a Deathstroke

Si todo hubiese marchado de acuerdo a los planes originales de Warner Bros y DC, la película de la Liga de la Justicia que llegó a los cines en 2017 simplemente habría sido el paso determinante para su universo de películas y a partir de allí los héroes protagonistas y villanos como el Deathstroke de Joe Manganiello regresarían en otras producciones.

Pero debido a todos los problemas en el desarrollo de Justice League aquello no se concretó e incluso después del lanzamiento de la versión de Justice League de Zack Snyder desde Warner Bros optaron por reformular su estrategia para las películas de DC.

En ese sentido, mientras aún no hay una respuesta definitiva sobre el futuro cinematográfico de Superman, por el lado de los antagonistas todo apunta a que ya no veremos más a las versiones de Deathstroke y Lex Luthor que aparecieron en Justice League. Y de hecho, Joe Manganiello ya habría aceptado que no volverá a interpretar a Slade Wilson.

Si bien el actor no ha tenido reparos en reflexionar sobre su experiencia como Deathstroke, recientemente aprovechó una entrevista con el portal ComingSoon.net para reconocer que cree que no retomará ese papel.

Concretamente Manganiello fue consultado sobre si seguía siendo optimista respecto a sus posibilidades de interpretar a Deathstroke a futuro tras su aparición en el Snyder Cut de Justice League.

El actor no se complicó para responder y simplemente dijo: “No, dejé ir (la esperanza de volver como Deathstroke) hace un tiempo”.

Manganiello solo alcanzó a aparecer como Deathstroke en la versión cinematográfica y el corte de Snyder de Justice League, pero durante un tiempo se consideró una película enfocada en el personaje e incluso se esperaba que contara con un importante rol en la cinta de Batman de Ben Affleck.