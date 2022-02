John DiMaggio, el actor detrás de Bender, cree que todo el elenco debería recibir un mejor sueldo por el regreso de Futurama: “Se trata dignidad”

Desde que se reveló que Futurama volverá con nuevos episodios de la mano del streaming Hulu, este nuevo proyecto de la popular serie ha estado envuelto en una polémica debido a un potencial cambio en su elenco.

Después de todo, aunque aún no habría nada definitivo, desde el primer minuto se reportó que John DiMaggio todavía no aseguraría su participación en el nuevo ciclo de Futurama y por ende la producción podría optar por contratar a otro actor para interpretar a Bender.

Pero como Bender es uno de los personajes clave de Futurama aquella potencial decisión no es vista de buena manera por muchos fanáticos e incluso hay personas que han comenzado a clamar para que DiMaggio sí o sí sea parte de esta nueva entrega.

En ese contexto, durante el martes pasado el actor decidió emitir un comunicado enfatizando que el sueldo es uno de sus principales reparos respecto a este proyecto y asegurando que cree que todo el elenco debería recibir una mejor compensación por el retorno de la serie.

“He estado pensando en todo lo que ha estado pasando estos últimos meses y, para que quede claro, no creo que solo yo merezca que me paguen más. Creo que todo el elenco lo merece”, escribió DiMaggio en el comunicado que compartió a través de Twitter. “Las negociaciones son una parte natural del trabajo en el mundo del espectáculo. Todos tienen una estrategia diferente y límites diferentes... Algunos aceptan ofertas, otros se mantienen firmes”.

Hasta la fecha se ha confirmado que Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr y David Herman repetirán sus respectivos papeles en los nuevos episodios de Futurama que están siendo desarrollados por Matt Groening y David X. Cohen. Y aunque cada día parece más difícil que DiMaggio se sume a ese listado, el actor aún no cerraría la puerta por completo a un eventual retorno como el famoso robot.

“Bender es parte de mi alma y nada de esto pretende ser irrespetuoso con los fanáticos o mi familia Futurama. Se trata de dignidad”, escribió DiMaggio. “Y, sinceramente, (se trata) de estar cansado de una industria que se ha vuelto demasiado corporativa y se aprovecha del tiempo y el talento de los artista. Me gustaría poder entregarles todos los detalles para que lo entiendan, pero no me corresponde. Gracias de nuevo por el cariño de todos. Todavía espero lo mejor”.

El regreso de Futurama aún no tiene una fecha de estreno.