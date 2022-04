Jordan Peele explicó por qué su nueva película se llamará Nope

¿Por qué la nueva película de Jordan Peele se llama Nope? Esa es una pregunta que ha rondado desde que se reveló que aquella simple expresión sería el título oficial de lo nuevo del director de Us y Get Out. Y, aunque todavía faltan un par de meses para el estreno de esa cinta, durante esta semana finalmente recibimos una respuesta a esa interrogante por cortesía del propio cineasta.

Resulta que en el contexto de la CinemaCon 2022, Peele aprovechó su reflexión sobre el cine para explicar por qué su próxima película se llama Nope.

“Me encanta una audiencia absorta, sea lo que sea. Me encanta una audiencia que se encoge o se achica de miedo o se ríe. Las montañas rusas no son divertidas solos. Reír no es divertido solo. Estar asustado no es divertido solo. Necesitas esa energía y eleva el viaje”, dijo el director en el evento (vía IndieWire) antes de explicar que aquel sentimiento colectivo influyó en el título de Nope. “Me gustan los títulos que están en sintonía con cómo se siente el público y reflexionan sobre lo que están pensando y sintiendo en el cine”.

Es decir, el título de Nope apunta al sentimiento de negación que Peele quiere que el público obtenga al ver su película que contará con tintes de terror para relatar una historia que aparentemente involucraría extraterrestres y cuenta con elenco comandado por Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun.

El estreno de Nope (conocida como ¡Nop! en Latinoamérica) está programado para el 22 de julio en Estados Unidos.