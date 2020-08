Kathleen Kennedy habló sobre los planes para el futuro de las películas de Star Wars

De un tiempo a esta parte, Disney se ha dedicado a enfocar su estrategia para el futuro de Star Wars en las series que está desarrollando para su servicio de streaming. Después de todo, mientras Solo: A Star Wars Story y Star Wars: The Rise of Skywalker probablemente no cosecharon todas las ganancias que la compañía esperaba, The Mandalorian se convirtió en todo un fenómeno y actualmente incluso está en carrera en los Premios Emmy.

Pero aunque las apuestas televisivas parecen ser el foco en el futuro inmediato, obviamente Disney no planea dejar de hacer películas de Star Wars y en una reciente entrevista con The Wrap (vía CoomingSoon) la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, habló de la perspectiva que la compañía tendrá para explorar estos próximos proyectos.

Ante todo, Kennedy comentó que aparentemente la idea sería dejar de moverse en la línea de tiempo que hasta ahora a concentrado la mayoría de la acción y Lucasfilm pretendería incursionar más épocas en la extensa historia de galaxia muy, muy lejana.

“Se han contado historias dentro de este universo durante los últimos 40 y tantos años, y ahora está esta noción de que esta es una mitología que en realidad abarca unos 25 mil años”, dijo Kennedy. “Cuando realmente comienzas a mirar todas las diferentes historias que se han contado, ya sea en libros y juego, solo necesitamos tiempo para dar un paso atrás y absorber realmente lo que George (Lucas) ha creado, y luego empezar a pensar en dónde podrían ir las cosas. Eso es lo que hemos estado haciendo y nos hemos divertido mucho haciéndolo, y nos hemos reunido con muchos cineastas y talentos diferentes”.

Hasta ahora Disney no ha presentado oficialmente a las nuevas películas de Star Wars y, en el marco de las series, la compañía está trabajando en producciones de Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor, The Bad Batch y nuevos ciclos de The Mandalorian.

En ese sentido, Kennedy sostiene que la apuesta de Lucasfilm para el futuro de la saga ya se ha comenzado a plasmar de cierta manera.

“Ya he visto evidencia de ello”, dijo Kennedy. “La capacidad de estar muy impulsados por los personajes, con narraciones extendidas y narrativas conectadas, creo que este espacio nos ofrece una gran oportunidad para hacer eso”.