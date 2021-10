Kevin Feige quería que todos los Vengadores originales murieran en Avengers: Endgame

Avengers: Endgame no solo marcó el desenlace de la primera gran saga de la franquicia de Marvel Studios, sino que también contempló la muerte de dos integrantes de la formación original de los Vengadores: Iron Man y Black Widow.

Pero aunque hasta el día de hoy existen fanáticos que lamentan la muerte de Tony Stark y el sacrificio de Natasha Romanoff, aquel escenario parece mucho mejor que lo que Kevin Feige habría planeado originalmente.

Si bien durante el último tiempo ha quedado claro que se consideraron varias versiones para la historia de Avengers: Endgame, en el marco el libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe se reveló que el presidente de Marvel Studios intentó que la película contemplara la muerte de los seis Vengadores originales.

Según recoge ScreenRant, en el marco del libro enfocado en la historia del MCU se explica que el productor y cabecilla de Marvel Studios habría propuesto que The Avengers 4 incluyera la muerte del Capitán América, Thor, Black Widow, Hulk, Iron Man y Hawkeye.

“El argumento inicial de Kevin fue que era Toy Story 3, un concepto de ‘todos van a saltar juntos al horno’, revela Joe Russo. El rechazo de los hermanos fue que no había forma posible de que la historia pudiera tomarse el tiempo para celebrar cada uno de ellos. Y eso, para los fanáticos, era un escenario imposible para salir del cine y procesarlo”, dice el texto.

Por supuesto, aunque en Toy Story 3 los juguetes principales sobreviven, es evidente que Feige buscaba replicar el impacto de la escena donde Woody, Buzz y compañía se preparan para lo que parece una inevitable muerte incinerados. En ese sentido, aunque incluir seis muertes de personajes principales en una película que ya tenía varios elementos en juego podría parecer excesivo, la propuesta del productor tampoco parece descabellada y de hecho, antes del estreno de Endgame, no fueron pocos los fanáticos que especularon con esa posibilidad.

Pero quizás lo más curioso de esta revelación tiene relación con cómo sería el panorama actual del MCU con si se hubiese concretado esa idea. Después de todo, la “Fase 4″ del universo de Marvel Studios no solo incluirá una nueva película de Thor, sino que también contará con la serie de Hawkeye y una aparición de Hulk en la serie She-Hulk.