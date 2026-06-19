El despliegue del subsecretario Guerrero como brazo legislativo del ministro Arrau en el Congreso

Desde que asumió en el Ministerio de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), a diferencia de su antecesora, ha buscado tender puentes con el Poder Legislativo. No sólo manteniendo una serie de reuniones y encuentros con parlamentarios, sino que también asistiendo a cuanta comisión ha sido posible.

Pero desde hace casi 15 días, el titular de Seguridad comenzó a asistir, regularmente al Congreso acompañado de su nuevo subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. El abogado, quien asumió tras la salida de Ana Victoria Quintana (Libertaria), ha tenido una activa agenda en la Cámara de Diputados .

Guerrero, en sus dos semanas como subsecretario ya ha participado en más de una ocasión en comisiones como las de Seguridad e Interior, así como también ha acompañado a Arrau en el Senado.

De esta manera, en las sesiones en las que ha participado el ministro de Seguridad, Guerrero lo ha acompañado e incluso en más de una ocasión es él quien ha argumentado las posturas del Ejecutivo en los diferentes proyectos. Así se ha transformado en una compañía que, también, se ha repetido en citas en privado de las autoridades de gobierno con los parlamentarios.

Ese rol lo ha llevado a posicionarse cada vez más como el “brazo legislativo” de Arrau en el Congreso, donde el gobierno busca tender puentes para avanzar en la agenda legislativa de Seguridad.

Hasta ahora, según señalan fuentes del Ejecutivo, la participación del nuevo subsecretario en el Congreso está bien evaluada, por lo que se destaca el rol que deberá tener impulsando la agenda legislativa que considera proyectos como los juicios orales en ausencia, el plazo de retención de migrantes irregulares que hayan cometido delitos, el fortalecimiento a los ingresos a Carabineros, entre otros proyectos.

Un conocido en la cámara

Este martes, la Comisión de Interior de la Cámara de Diputados revisó el proyecto de ley que busca facultar a los municipios a presentar querellas en defensa de los vecinos de esas comunas.

Hasta esa sesión llegó como representante del Ejecutivo el subsecretario Guerrero, quien en más de una ocasión transmitió palabras en nombre de Arrau hacia la comisión y expuso la posición del ministerio para mejorar el proyecto cuestionado durante esa comisión.

Pero el despliegue del subsecretario de Prevención del Delito, señalan fuentes de gobierno, no es al azar. Abogado de profesión, la autoridad de gobierno es especialista en derecho público y tiene tres posgrados relacionados a las políticas públicas y al derecho.

Aunque más allá de su manejo en los asuntos legislativos, quienes conocen del despliegue de Guerrero también destacan que el subsecretario es un “hombre conocido” en el Congreso, sobre todo en la Cámara . Durante la legislatura pasado, el subsecretario se desempeñó como asesor del diputado Stephan Schubert (Republicano), además de haber trabajado en una serie de municipios como asesor.

A esto se suman las redes políticas con las que cuenta Guerrero, quien gran parte de carrera en el mundo público se ha desempeñado integrando los equipos del biministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado (UDI), lo que le ha permitido tender puentes en el sector.

Otros también apuntan a cualidades personales de Guerrero, ya que durante estas dos semanas se ha mostrado abierto al diálogo, a buscar acuerdos y cercano con los diputados, con quienes también se ha reunido fuera de lo público.

La antecesora a Guerrero también asistió frecuentemente al Congreso, pero su despliegue nunca logró sintonizar con los parlamentarios. La distancia entre la autoridad y los parlamentarios se graficó cuando, ante las exigencias de un plan de seguridad, la libertaria dijo respecto a los parlamentarios que “los diputados esperaban que se les diera un librito anillado”, dichos que generaron molestia incluso en el oficialismo.

Sus primeros movimientos en la SPD

Dos días después de asumir, el nuevo subsecretario debió enfrentar uno de los principales desafíos legislativos de su repartición: el Registro de Vándalos e Incivilidades.

En una actividad en Ñuñoa, Guerrero dio sus primeras señales al Congreso, incluso a la oposición. “Estamos recogiendo distintas miradas para profundizar en este proyecto de ley. No se trata solo de aplicar multas o de la pérdida de beneficios sociales. También se están evaluando otras medidas alternativas, las cuales están siendo analizadas y, por supuesto, serán presentadas a la ciudadanía durante la discusión que próximamente se iniciará en el Congreso Nacional sobre esta materia”, dijo.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Pero más allá de lo legislativo, en sus primeras semanas Guerrero ya realizó cambios en la conducción de su organismo del que está a cargo. Esta semana, la SPD anunció el fin de los reportes semanales de homicidios , uno de los principales criterios que había fijado tanto su antecesora como la exministra Trinidad Steinert.

Por lo pronto, destacan fuentes cercanas a Seguridad, Guerrero también se enfocará en revisar la operatividad de la subsecretaría y avanzar en una agenda con los municipios para levantar temas de prevención y seguridad enfocado a nivel local.