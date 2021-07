Kevin Smith promete que habrá muchas muertes en Masters of the Universe: Revelation

No pocas quejas se han leído en la red en torno a lo que podría terminar siendo la serie animada Masters of the Universe: Revelation de Netflix. A pesar de que el propio Kevin Smith lo ha desmentido, no pocos fans han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de que el protagonismo ahora esté en Teela y no en el guerrero de la espada.

Pero más allá de esa situación, y es cosa de revisar las respuesta a cada publicación en redes sociales que lleva a cabo Smith para tener una prueba, hay otra cosa que el director h querido dejar en claro.

A pesar de que esta serie funciona como una continuación directa de la serie original, su propuesta no será infantil. De hecho, desde ya Smith está tanteando la posibilidad de que se vean muchas, muchas muerte.

“Esta es su infancia, tal como la recuerdan, niños. La cosa es que ahora simplemente son lo suficientemente mayores para manejar una historia en la que tal vez la muerte esté en el menú. Así es, nuestra serie está diseñada para jugar como el siguiente episodio de la serie clásica, pero en nuestra versión, la gente puede apuñalarse entre sí. Esa es la revelación: ¡cuántas personas mueren!”, prometió Smith como parte de una revisión de un reciente tráiler.

La primera parte de esta serie se estrenará el próximo 23 de julio.