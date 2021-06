Kevin Smith tomó como referencia a Marvel Studios para desarrollar la nueva serie de He-Man

Kevin Smith quiere que cuando su nueva serie de He-Man finalmente llegue a Netflix los fanáticos que crecieron con las aventuras originales del personaje puedan difrutar tanto de la historia como los niños que probablemente conocerán por primera vez al mundo del Príncipe Adam.

En ese sentido, en el marco de una entrevista con i09, Smith explicó que tomó como referencia a la propuesta de Marvel Studios para desarrollar a la nueva serie de He-Man.

Concretamente, el director comenzó explicando que nunca le interesó realizar una reinvención de He-Man y que, a diferencia de los que hizo She-Ra and The Princesses of Power, su objetivo no es presentar algo completamente nuevo con los famosos personajes.

“Para ser honesto contigo, no habría aceptado el trabajo si me dijeran: ‘Puedes reinventar a He-Man y los Amos del Universo’”, dijo Smith. “Realmente no soy tan creativo. No soy el tipo al que llamarías para reinventar algo. Pero si quieres que siga adelante con cariño, fiel a la franquicia y haciendo crecer un poco a los personajes para que sus conversaciones estén un poco más orientadas a los adultos (soy tu chico)“.

Smith continuó planteando que esa madurez para la franquicia de He-Man no implica que habrán escenas de sexo ni nada por estilo. De hecho, el director sostiene que este es “un programa orientado a la familia”. No obstante, el responsable de Clerks sostiene que la idea de la serie también es apalear a dos audiencias. “La audiencia que creció viéndolo, que ahora tiene 40 o 50 años, y sus hijos, con quienes, presumiblemente, van a ver este programa”, señaló Smith.

En ese sentido, el responsable detrás de Masters of the Universe: Revelation, esta nueva serie animada de He-Man, comentó que durante el proceso de escritura del programa implementaron algo que que él llamó el método Marvel.

“Y por el método de Marvel, nos referimos al Universo Cinematográfico de Marvel”, dijo Smith. “Que es cuando voy a la película de Marvel y llevo a mi hijo, lo disfruto y disfruto compartirlo con mi hijo porque pienso: ‘Esta es la mierda con la que crecí. Ahora tú también estás creciendo con eso(...)’. Eso es lo que incorporamos al ADN de Masters of the Universe: Revelation”.

Así, Smith continuó reiterando que la idea es que tanto nuevos fanáticos como personas que están familiarizadas con los personajes puedan disfrutar de la serie.

“Si conoces a (He-Man) te quedarás estupefacto de lo fiel que es el programa original, el programa con el que creciste”, prometió el director. “Estamos dando el siguiente paso lógico en una especie de más narración actual”.

¿Cómo resultará esta apuesta de Smith? Los fanáticos tendrán que esperar hasta el 23 de julio para conocer los primeros episodios de Masters of the Universe: Revelation en Netflix.