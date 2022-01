Knives Out 2 llegaría durante el último trimestre de 2022

Aunque todavía no tenemos ni siquiera un título oficial para la película finalmente se reveló un plazo más concreto para el debut de Knives Out 2.

De acuerdo a Variety, en estos minutos el plan de Netflix implicaría estrenar a la nueva película de Knives Out durante el último trimestre de 2022. Y aunque esta obviamente es una apuesta importante para el streaming, la plataforma también pretendería presentar la película en cines e incluso apostaría por mostrar lo nuevo de Rian Johnson en algunos festivales.

Pero a estas alturas no está claro en qué festivales se podría exhibir Knives Out 2 y tampoco hay una respuesta definitiva respecto a que países podrán ver esta apuesta en la pantalla grande.

En ese sentido, por ahora solo queda recordar que la próxima película de Knives Out no será una secuela directa de la cinta de 2019 dirigida por Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi), sino que más bien será una nueva apuesta con el detective Benoit Blanc.

Así, mientras Daniel Craig repartirá su papel como el investigador, el nuevo elenco contará con figuras como Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick y Madelyn Cline, entre otros