La casa que pertenecía a la Familia Byers en Stranger Things está a la venta

Una particular residencia está a la venta en Estados Unidos. Se trata de nada más ni nada menos que la casa que apareció en las primeras temporadas de Stranger Things como la residencia de la Familia Byers.

Si bien en la popular serie de Netflix la familia de Will Byers vivía en Hawkins, Indiana, en realidad esta casa está ubicada en un sector de Georgia en el estado de Atlanta en Estados Unidos, el sitio donde por cortesía de las jugosas ofertas de impuestos se filma Stranger Things.

Pero aunque la casa que está a la venta técnicamente no está en el sitio donde está ambientada Stranger Things, no solo su edificación del 1900 corresponde a lo que se vio en la serie, sino que su interior también incluiría las ya icónicas luces con el abecedario que Joyce ideó para comunicarse con su hijo cuando estaba atrapado en The Uppside Down.

De hecho, como era de esperar los propietarios de esta casa quieren remarcar sus conexiones con Stranger Things para impulsar la venta y las menciones a la serie abundan en la descripción de la propiedad en Zillow que dice: “¡Esta es la casa original de los Byers! Así es la casa de Will, Joyce y Jonathan Byers, justo en las afueras de la ciudad ficticia Hawkins. Esta casa apareció durante las primeras temporadas del programa y sigue siendo un punto focal nostálgico de la serie”.

Pero no todo es perfecto porque además del precio no menor de $300 mil dólares que se piden por la propiedad, sus actuales dueños advierten que hay que invertir en ella ya que “esta casa necesita una rehabilitación completa”. No obstante, igualmente señalan que perfectamente podría convertirse en un rentable Airbnb o algo similar ya que el sector sería muy frecuentado por fanáticos de las serie.

Esta casa habría aparecido en episodios de la primera, segunda y tercera temporada de Stranger Things y como pueden ver en las fotos anteriores, está emplazada en una zona con bastante vegetación.